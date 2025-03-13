傳俄向美提終戰條件清單　與過往類似

英國傳媒周四（13日）報道，俄羅斯已向美國提出一份終結俄烏戰事的條件清單，但目前未知包括甚麼，以及俄方是否願意在條件被接受前就與烏克蘭和談。

知情人士透露，美俄官員過去3周透過面對面和視像對話討論了上述清單，俄方的要求是廣泛，而且與之前向烏克蘭提出的類似。英媒指，俄方過往的條件包括烏克蘭不能加入北約、不能在烏克蘭部署外國軍隊、國際承認俄羅斯對克里米亞及烏東4州的主權，以及解決北約東擴等俄烏戰事根源。

在周三（12日），俄羅斯外交部發布外長拉夫羅夫接受美國部落客採訪的影片。在訪談中，拉夫羅夫重申俄羅斯在任何情況下都不會接受北約部隊以任何身分、任何旗幟出現在烏克蘭領土上，包括維和部隊，這些都會對俄羅斯構成威脅。拉夫羅夫也認為美國不會退出北約，至少美國總統特朗普從未暗示過退出北約。

拉夫羅夫批評歐盟國家，尤其是德國和法國近期似乎為促成俄烏停火做了很多努力，但兩國本來就在烏克蘭局勢的急劇惡化上負有重要責任，包括在《明斯克協議》問題上背信棄義、積極推動北約東擴、在居住在烏克蘭的俄語居民的問題上雙重標準。