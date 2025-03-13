15國有意向烏提供安全保障　需劃分責任

法國、英國、德國及波蘭防長周三（12日）在法國巴黎開會討論對烏克蘭的安全保障事宜，法國防長勒科爾努指目前已有15個國家有意向烏克蘭提供安全保彈，各國之間需要分配責任。

勒科爾努指出，各方普遍共識認為烏克蘭的首要安全保障是自己的軍隊、能力、武器和訓練，長期安全保障將取決於歐洲能為烏克蘭提供的能力。目前約有15個國家希望向烏克蘭提供各種安全保障，但情況很複雜，必須考慮黑海安全、烏克蘭核電廠等，必須開始考慮劃分責任。他指，歐洲國家的總參謀長將於15天後再次開會，因為如果俄羅斯接受停火30天，希望能在這段時間制訂安全框架結構。

英國官員透露，英法尋求組成的「保證部隊」是烏克蘭重要安全保障，每個國家都被問願意為作出甚麼貢獻，無意向烏克蘭派兵的國家是否願意在鄰近的歐洲國家駐紮地面部隊，以及他們可以做出哪些其他貢獻，包括派遣艦隻、軍機、坦克和提供情報等。歐洲國防官員認為在烏克蘭部署歐洲軍隊對長期和平解決方案不可或缺，軍方領導人將在未來數天向英國首相施紀賢和法國總統馬克龍提交更詳細的維和部隊方案，西方領導人本周末舉行電話會議討論。計劃之後會提交給美國總統特朗普，希望說服美方提供空中、情報和海外監視等方面的安全保障，不需派美軍參與維和行動。