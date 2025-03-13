伊朗外長收特朗普信件　哈梅內伊重申不與美談判

美國總統特朗普日前指已去信伊朗領導層，提出重啟核協議談判。信件周三（12日）由阿聯酋總統外交顧問加爾賈什到訪德黑蘭時，轉交伊朗外長阿拉格齊。伊朗最高精神領袖哈梅內伊同日重申，不會與美國談判核協議。

哈梅內伊向一群大學生發表講話，指自己尚未閱讀特朗普信件，如果明知美方不會遵守協議，談判又有何意義因此，特朗普的會談提議是「騙局」。他稱，與要求過高的特朗普政府談判只會招致制裁力度加劇，為伊朗帶來更大壓力。

哈梅內伊強調若伊朗有意建造核武，美國無法阻止，現在是伊朗不想擁核，亦不尋求戰爭，但美國及其代理人邁出錯誤一步，伊朗的反應將是果斷和確定的，而受害最大的會是美國。

另一邊廂，中國、伊朗、俄羅斯周五（14日）將於北京會晤，中國外交部發言人毛寧周四（13日）指作為聯合國安理會的常任理事國和《伊朗核協議》的參與者，中國一貫主張透過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。北京會晤是中方最新的外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。在當前情勢下，中方認為有關各方都應保持冷靜克制，避免伊核局勢升級，甚至走向對抗衝突。中方真誠希望各方能夠相向而行，不斷增信釋疑，早日把重啟對話談判的動能轉化為現實。