多名華公民捲販賣人口案　在馬達加斯加落網

馬達加斯加簽證類別中沒有以赴當地娶親為目的的簽證。（Getty Images圖片）

馬達加斯加警方近期破獲一宗跨國婚姻相關販賣人口案件，多名涉案中國公民被捕。中國駐馬達加斯加大使館周三（12 日）表示，館方依法依規維護中國公民合法權益，同時支持馬國依法打擊有關違法犯罪活動，為此提醒中國公民嚴格遵守相關涉外婚姻法律法規。

該使館稱，根據中國法律，任何婚介都不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以營利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動。中國公民應遠離以熟人或朋友介紹為名不法中介，以免人財兩空。如有上當受騙者，應向國內公安機關報警。此外，金錢（彩禮）通常是當地法院判定販賣人口罪重要依據，支付高額介紹費或彩禮，可能因涉嫌販賣人口罪而被逮捕。

該使館又表示，根據馬達加斯加法律，外國公民入境後不得從事與簽證類別不符活動。當地簽證類別中沒有以赴當地娶親為目的簽證，在當地機場辦理落地簽只能從事旅遊活動。中國公民應了解自己簽證種類及對應赴當地事由，並在簽證有效期內離境，以免因違反馬法律而受到懲罰。