美財長：華府更注重經濟和市場長期健康

美國財政部長貝森特周四（13日）強調，特朗普政府更注重經濟和市場長期健康，而非短期波動，上月批發通脹率平穩，可能代表通脹已受到控制。

貝森特接受美媒採訪時解釋，華府專注於實體經濟，創造環境讓市場和美國人民長期受益，不擔心市場3周內少許波動。他指股票作為安全且優秀投資方式在於長期，如果着眼微觀，股票非常有風險。當政府採取合適政策，便將為實際收入、就業和資產增長奠定基礎，預計實體經濟和市場會隨時間而蓬勃發展。

被問及中美領導人對話的安排和兩國是否有可能就關稅問題達成協議，貝森特指一直都有討論空間，特朗普做的許多行動都是想有更好的談判地位。貝森特透露自己與一名中國官員有非常好的對話，討論了美國對中國購買俄羅斯和伊朗石油的國家安全疑慮，以及芬太尼問題。他指，總統特朗普向中國、加拿大和墨西哥加徵關稅後，美國邊境芬太尼流入已減少40%，保護許多美國人民和家庭生命。美國已與相關國家進行對話，貝森特相信中美領導人在某個時間點會對話，但不能說何時。

另一邊廂，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周四出席在加拿大舉行的七國集團（G7）會議時警告，美國對歐洲和其他盟友發動貿易戰，中國將從中獲益，如同在旁邊笑着看。卡拉斯重申歐盟已準備好採取報復行動，同時呼籲各方保持克制，因為貿易戰通常會引發通脹高峰，對消費者造成傷害。