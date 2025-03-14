Tesla去信貿易代表辦公室　籲評估關稅影響

美國電動車生產商Tesla周二（12日）去信美國貿易代表辦公室，警告由於總統特朗普徵收關稅，Tesla和其他美國主要出口商可能面臨報復性關稅，呼籲貿易代表辦公室評估影響，確保華府的貿易手段不會無意中損害美國企業。信件以Tesla名義發出，該公司行政總裁馬斯克目前為政府效率部提供建議，與特朗普關係密切，引起關注。

Tesla指出，當其他國家回應美國貿易行動時，美國出口商必然會受到不成比例的影響，例如美國過去的貿易行動招致的反擊包括對美國電動車加徵關稅。Tesla續指，即使積極實現供應鏈本地化，仍然難以或無法從美國境內採購，作為美國生產商和出口商，Tesla鼓勵貿易代表辦公室評估為解決不公平貿易行為而引致的下游影響。各公司將受益於分階段方法，使他們能夠做好相應準備，並確保採取適當供應鏈和合規措施。

另外，外國汽車製造商貿易組織Autos Drive America發文警告貿易代表辦公室，稱美國加徵大範圍關稅將擾亂美國組裝廠的生產，汽車製造商不可能在一夜之間轉移供應鏈，成本上漲將不可避免地導致消費者價格上漲、車型減少以及美國生產線關閉，整個供應鏈可能出現潛在職位流失。