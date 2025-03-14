七國集團外長會議　多國聲援加拿大對抗美國

七國集團外長會議周四（13日）在加拿大召開，討論俄烏衝突、中東動盪、應對北韓核武發展，以及中國經濟和軍事力量日益增長。美國國務卿魯比奧會前強調，會議無關美國接管加拿大問題，但會上多國表態聲援加拿大對抗美國吞併和貿易威脅。美國總統特朗普同日重申，加拿大將成為美國第51個州，又暗示如果加拿大反抗將在貿易上蒙受損失。

德國外長貝爾伯克和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯，分別身穿加拿大國旗代表色的白色和紅色衣服，並發文向加拿大外長趙美蘭表達支持，貝爾伯克強調可以從加拿大愛國精神學習。意大利外長塔亞尼則強調加拿大將來仍會是加拿大。魯比奧未參加主辦方兩項招待活動，分別是烤棉花糖和製作楓糖拖肥糖，加拿大則向與會各方贈送鋼筆，它由被美國加徵關稅的加拿大鋼製成。

七國集團外長就聯合公報談判至深夜，各方形容氣氛積極和坦誠，卡拉斯強調如果無法就聯合公報達成一致，就會展露出分歧，不符合七國集團任何成員利益。英媒引述公報草案報道，內容不包括對俄羅斯實施新制裁，但強調必須向烏克蘭提供強大且可信的安全保障，以確保停火得到遵守，並使烏克蘭有能力阻止和防禦未來侵略。草案亦對中國展現強硬措詞。