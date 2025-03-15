王毅會見俄伊代表　指不應在中東製造新緊張

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（14日）在北京會見來華出席伊朗核問題中俄伊北京會晤的俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪。王毅指中東的問題已經夠多了，各方應聚焦巴以問題，而不應再製造新的緊張甚至危機。

王毅表示，過去一年多，中東問題持續發酵，地區安全形勢嚴重惡化，熱點問題一波未平一波又起。作為負責任大國，中方始終致力於地區熱點的政治解決，致力於維護中東和平穩定，致力於支持地區國家的團結自強。

王毅表示，伊朗核問題全面協議是通過對話談判妥處敏感問題的重要成果，是踐行多邊主義理念的成功實踐，為維護地區穩定大局，維護國際核不擴散體系發揮了獨特和重要作用。遺憾的是，這一協議在執行過程中，因美方的執意退出受到了干擾。現在，局勢發展又到了一個關鍵路口。

王毅強調，要為和平爭取時間，通過政治外交手段解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁，要遵守國際規則，維護核不擴散體系的完整性，讚賞伊朗恪守不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，要積極尋求擴大共識，爭取通過協商找到兼顧各方關切的合理解決方案。