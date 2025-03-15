尹錫悅彈劾案料下周宣判　警最高戒備　多地民眾集會

南韓憲法法院周五（14日）未向總統尹錫悅彈劾案的申請方和被申請方通告宣判日期，韓媒推測彈劾案判決結果可能於下周中後期出爐，或將刷新該國總統彈劾案的最長審理時間紀錄。全國多地周六（15日）分別有民眾，舉行支持和反對彈劾的集會。

在尹錫悅彈劾案庭審進行時，外界曾預測憲法法院可能在庭審辯論程序結束後的周五宣判，但上月25日結束庭審程序後已過17天仍無定論。部分人士認為，法務部長朴性載彈劾案庭審辯論定於下周二（18日）舉行，憲法法院恐難在下周一（17日）至二對尹錫悅彈劾案宣判。考慮到法院在宣判兩、三天前通告宣判日期的慣例，最早或於下周初通告對尹錫悅彈劾案宣判日，並於下周三至五（19至21日）之間宣判。

代理警察廳廳長李豪榮周五舉行應對彈劾判決日情況檢查會議，表示將構建全力應對體系，將宣判日前後出現的社會混亂最小化。警察廳將在宣判前一天通過首爾警察廳的特級緊急命令，向全國發布緊急勤務，並在宣判當日向全國各警察局發布一級緊急命令。