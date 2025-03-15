在日外國人近377萬創新高　中國人佔最多

日本出入國在留管理廳周五（14日）發布數據，截至去年底在日外國人近376.9萬人，刷新最高紀錄，與前年底相比增加10.5%，連續3年創新高。其中中國人佔最多，有約87.3萬人，其次為越南約63.4萬人，及南韓約40.9萬人。

從在留資格來看，在日外國人數最多的永住者達91.8萬人，比前年底增加3%；緊隨其後的是技能實習人員，達45.6萬人，同比增加12.9%。此外，出入國在留管理廳亦公布去年難民認定人數，比前年減少113人至190人，難民認定申請人數減少10.5%，約為1.2萬人。從獲得認定者的國籍來看，阿富汗有102人，緬甸有36人，也門有18人，據報177人存在因政治觀點受迫害的憂慮。

數據顯示，以準難民形式接納紛爭地區避難民眾的新設補充性保護對象有1,661人，補充性保護從前年12月開始啟動，去年有1,618名烏克蘭人佔最多。雖然不屬於難民或補充性保護對象，但出於人道主義考慮允許留日的對象有335人。另根據去年6月施行的修改後《出入境管理及難民認定法》，截至同年底遣返了17人。