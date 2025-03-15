甜系女子創媒體網誌　冀吸引年輕人關注世界時事

英國傳媒周六（15日）報道，新西蘭一名年輕女子喜歡關注時事和社會議題，遂於2018年起與好友一同創立媒體網誌，將當前新聞報道濃縮成簡單易懂的圖文，希望在這個人們愈漸逃避新聞的時代，透過社交媒體傳播及影響力，吸引年輕人關注時事，了解全球問題。

為了營運「你應該關心的事」網站，27歲始創人布萊基斯頓（Lucy Blakiston）每天早上5時就要起床，從多個新聞網站收集由名人文化到衝突新聞等各種報道，用數小時消化新聞並核實消息來源，最後編輯成簡潔圖文分享至社交平台。布萊基斯頓另會在播客免費報道新聞，讓粉絲訂閱收聽。

由於不少對年輕人主流媒體的信任度下降，布萊基斯頓的網站滿足了年輕人用社交媒體獲取資訊的需求，粉絲多達近400萬，甚至包括美國流行音樂女王麥當娜等名人。布萊基斯頓否認其網站欲挑戰甚至取代傳統新聞網站，坦言「沒有優秀的新聞報道我就無法生存」並自稱是中間人，助更多年輕人通過熟悉渠道了解世界，正是她創業初衷。

布萊基斯頓的糖果色臥室是其媒體業務的視覺寫照，囊括了政治、流行文化和奇思妙想。布萊基斯頓指，也會利用平台探索棘手話題，如其哥哥2019年哥哥突然去世後，她如何治療抑鬱症，以及對全球危機的深入研究報道。