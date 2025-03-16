【東方日報世界視線】美歐開打關稅戰　升級雙方均重傷

歐美開展經濟戰幾乎無可避免，主要原因是美國總統特朗普有極大的執迷，認為全世界都在佔美國便宜，大量向美國銷售貨品，但對美國商品卻購買力不足，導致美國每年都有大量貿易赤字。

然而，按照經濟學的理論，這種情形的出現，其實正正反映美國本土生產虛空以及競爭力不足，美國企業多年來一直將生產線遷離本國，尋求在海外以更低成本生產，獲取更豐厚的利潤。

另一個原因，是美元仍然是國際最重要的儲備及交易貨幣，各國大量向美國出口賺回美元，這其實也反映美國過度發鈔以支持大量購入商品，反而是美國人民過度消費以此佔了世界便宜。當然，過度發鈔支付貿赤，使世界各國擁有大量美元，湧入美國參與地產及股市投機，形成泡沫，亦製造美國政府不想見到的經濟危機。

特朗普如今四處揮舞加關稅的大棒，就是希望透過加關稅，吸引海外資本回流投資美國製造業，以滿足本土需要，亦威脅其他國家採購更多美國商品。特朗普於3月12日向全球進口鋼、鋁徵收25%關稅，遭到受影響國家報復，歐盟的反應是非常迅速及強硬。歐盟委員會主席萊恩表示，在世界充滿地緣政治危機及經濟嚴重困難的情況下，加徵關稅有違各方利益，歐盟相信一切可以與美國政府協商。

歐盟反應迅速，是因為它早於去年就成立了「特朗普專責小組」（Trump Task Force），研究如何處理與美國貿易戰的問題。歐盟將於下月起向總值260億歐元的美國商品徵收關稅，正正是估計華府對歐洲鋼鋁徵稅涉及260億歐元，而最大的受害國是德國（約4%鋼材輸美），這只算是對等及象徵式。若無法妥協，第二階段是在下月中對美國輸歐農產品如牛肉、雞等徵稅，這將對美國支持共和黨的「紅州」打擊很大。

不過，歐盟國家特別是德國最擔心的，是美歐貿易關稅戰會不斷互相報復及升級，美方的撒手鐧是對歐洲輸美汽車加徵關稅，受影響最大的是德國，因為美國是德國名貴燃油汽車的大市場，當然，這亦會打擊歐洲其他替德國汽車供應零件及裝配的國家。這場關稅戰的開打，加上特朗普揚言對歐洲酒品課徵高達200%關稅，使歐洲股市近日出現震盪。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻