波音失去信任　FAA未準備取消737 MAX生產上限

美國交通部長達菲（Sean Duffy）上周五（14日）表示，在去年1月發生涉及波音新型737 MAX客機的空中緊急事故，以及2018年和2019年發生兩宗致命嚴重空難後，飛機製造商波音已迷失方向，也失去了美國人民的信任，需嚴加監管，聯邦航空局（FAA）尚未準備取消737 MAX每月38架飛機的生產上限。

達菲上周四（13日）赴華盛頓州西雅圖郊區倫頓的波音737工廠後，上周五在西雅圖舉行記者會。他指出，當在安全和製造方面辜負了美國人民的信任時，他們將施加壓力，確保波音改正。他認為，波音的新領導層正作出改進，認為他們取得進展，但仍然需要「嚴厲的愛」，一旦實現品質改進，當局必須承擔風險並取消生產上限。

達菲此次前往華盛頓州，與波音行政總裁奧特伯格以及美國聯邦航空局（FAA）代理局長羅什勞（Chris Rocheleau），討論去年美國阿拉斯加航空一架737 MAX客機飛行途中艙門飛脫事件。波音公司表示，很高興向達菲和羅什勞展示公司在進一步加強安全和品質方面的進展，其團隊將繼續致力改善文化並重建信任。