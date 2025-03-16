加薩停火談判破裂　美斥哈馬斯要求不切實際

美國正在卡塔爾舉行加薩停火間接談判，尋求延長第一階段協議。白宮上周五（14日）指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯向總統中東特使威特科夫提出的要求完全不切實際，警告哈馬斯非常清楚最後期限將至。以色列總理內塔尼亞胡上周六（15日）指示談判人員為美國提議的談判做好準備。

哈馬斯發表聲明稱，談判已經破裂。巴勒斯坦知情官員透露，以色列和哈馬斯對威特科夫在間接會談提議的關鍵方面存在分歧，包括對釋放人質人數、以軍撤出加薩等安排。威特科夫辦公室和白宮國家安全委員會上周五發表聲明，形容哈馬斯錯誤地認為時間站在自己一邊，但事實並非如此，哈馬斯非常清楚最後期限，也應該知道如果期限一過，美以將作出相應回應。

內塔尼亞胡上周六會見高級助手和安全官員後，指示人質談判小組根據威特科夫提議的停火安排，為下一輪會談做好準備。以色列總理辦公室披露，威特科夫提議包括立即釋放11名存活人質和半數已故人質。哈馬斯上周五則稱，準備好釋放最後一名存活的以色列裔美國人質亞歷山大（Edan Alexander）。威特科夫駁回哈馬斯的說法，指摘哈馬斯試圖在公開場合表現靈活，但私底下卻不切實際。