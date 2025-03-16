數十萬人反政府集會　汽車衝撞示威者釀3傷

塞爾維亞學生反政府腐敗抗議浪潮持續，數十萬人上周六（15日）在首都貝爾格萊德舉行集會遊行。總統武契奇日前警告，示威者會試圖用暴力來達到目的，不排除安全部隊使用武力應對。最終遊行大致和平，但有汽車在貝爾格萊德郊區衝撞示威人群，造成3人受傷，警方已逮捕男司機。

公共監察組織估計，約27.5萬人至32.5萬人參加示威，可能是塞爾維亞有史以來最大規模集會。貝爾格萊德市公共交通停擺，大量車隊堵塞通往首都道路，運輸公司稱此舉是基於安全理由。有總統支持者在總統府前公園紮營，令緊張局勢加劇。反對派自由與正義黨領袖吉拉斯（Dragan Djilas）指摘武契奇調動罪犯、暴徒和特種部隊對抗示威。

去年11月，塞爾維亞第二大城市諾維薩德火車站屋頂倒塌造成14人死亡，部分人認為猖獗腐敗現象導致事故，引發持續示威。曾任諾維薩德市長的總理武切維奇今年1月辭職，但未能平息民憤，示威者指摘武契奇為保住地位而犧牲武切維奇。武契奇反斥抗議活動是西方策劃陰謀，目的是推翻總統權力並摧毀塞爾維亞。