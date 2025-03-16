男子熱衷旅遊訪愛爾蘭酒吧　感受地道文化

美國傳媒上周六（15日）報道，愛爾蘭凱里郡一名男子熱衷於旅遊，希望能訪遍世上所有愛爾蘭酒吧，迄今為止經走訪了47個國家的97間愛爾蘭酒吧，並在網誌上分享旅行細節和心得體驗，冀望日後能繼續訪問更多地方。

多爾頓（Colm Dalton）7年前第一次前往西班牙畢爾巴鄂旅行時，曾經到訪一間愛爾蘭酒吧，更因此結識了許多新朋友，其中包括一位其父親的友人，令他感到驚喜又新奇。自此，他便萌生出到不同國家的想法，感受當地愛爾蘭酒吧特色，喜歡觀察其他人會如何詮釋愛爾蘭的文化。

多爾頓表示，儘管愛爾蘭主題酒吧並不罕見，但並非每間都能盡善盡美，又分享若酒吧名字以愛爾蘭人姓氏命名則是個好兆頭，表明或許酒吧老闆或背後家族也是愛爾蘭人。他指愛爾蘭酒吧廣受大眾歡迎的原因在於，愛爾蘭人經營的酒吧非常熱情好客，氣氛也把控得很好。

多爾頓現在經常與其伴侶一同出國旅行，體驗不同的文化，發現不同國家的愛爾蘭酒吧會吸引到不同的人群，這令他感到十分有趣，也認識到許多新朋友。據指，目前全球至少有6,500間愛爾蘭酒吧，儘管他承認無法到訪所有酒吧，但會盡可能實現目標。