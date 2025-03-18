支持以色列打擊加薩　美稱已獲事先通知

美國政府周二（18日）表態支持以色列大規模打擊加薩地帶，白宮發言人萊維特指以色列已就行動事先通知美方。

萊維特接受美媒採訪時證實，以色列就襲擊加薩諮詢特朗普政府和白宮的意見。她引述總統特朗普此前表明，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯、也門叛軍青年運動以及所有試圖恐嚇以色列和美國的人都將付出代價，一切都將陷入混亂。萊維特強調，當特朗普表明不怕為守法人民挺身而出時，中東所有恐怖分子、伊朗支持的恐怖代理人和伊朗本身都應該認真看待。白宮國家安全委員會發言人休斯形容，哈馬斯本可以釋放人質來延長停火，但他們選擇拒絕並發動戰爭。

以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）發聲明形容，全球各國將看到以色列認真對待承諾，讓人質全部回家和打敗敵人，並強調當人質在哈馬斯隧道中受煎熬時，以色列不會手下留情。有以色列官員聲稱，發現哈馬斯準備執行恐襲、集結武力和重新武裝，因此針對加薩大規模攻擊屬於「先發制人打擊」，目標是哈馬斯中級軍事指揮官、領導官員和恐怖基礎設施，並稱只要有必要，打擊將一直持續，方式將擴大到空襲以外。