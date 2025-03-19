尹錫悅彈劾案宣判日　警將部署2萬人戒備

南韓總統尹錫悅彈劾案的判決日期遲遲未公布，法律界預料憲法法院可能周五（21日）宣判，意味最遲周三（19日）要公布，否則本周無法宣判。另外，當地傳媒指警方將於宣判當日在全國部署逾2萬名警員戒備，憲法法院附近多個地鐵站或封站。

韓媒指出，法律界此前估計憲法法院周五宣判，但由於法官評議工作​​時間延長，不排除本周無法宣判。如果憲法法院計劃周五宣判，應至少提前兩天、即周三通知國會和尹錫悅宣判日期，以完成裁決書定稿及相關行政工作。以前總統朴槿惠彈劾案為例，憲法法院於2017年3月8日下午公布於3月10日上午宣判。

另一邊廂，警方將在彈劾案宣判日當天向全國市道警察廳下達相當於最高部隊警戒級別的「甲號緊急令」，在全國主要城市部署338個機動部隊，共2萬多人。其中1.4萬人部署在首爾市區的光化門廣場、龍山區、汝矣島等地，亦會派員駐守憲法法院內，防範非法暴力集會，法院附近則會部署特種部隊應對突發情況，並加強對所有憲法法院法官的人身保護。憲法法院附近的安國地鐵站將封站，光化門站、景福宮站、鐘路三街站、鐘閣站、市廳站、漢江鎮站根據具體情況可能封站。