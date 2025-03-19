美財長：各國可降低貿易壁壘　避免對等關稅

美國財長貝森特周二（18日）指各國將於4月2日收到不同的對等關稅「數字」，反映這些國家自身的稅率、非關稅貿易壁壘、貨幣慣例和其他因素，但可以透過談判避免關稅壁壘。白宮其後解釋，除非相關國家的關稅和非關稅壁壘實現平衡，或者美國關稅稅率更高，否則對等關稅將如期生效。

貝森特表示，華府將於4月2日給予貿易夥伴國家一個對等關稅數字，美方特別關注對美國徵收最高關稅且貿易量很大的15%國家。他形容這些國家為「骯髒的15」（Dirty 15），經常制訂有關國內產品或食品安全法規，把美國產品排除在其市場之外。他說，對不同國家來說，對等關稅稅率有高有低，如果他們能阻止非關稅壁壘、貨幣操縱、不公平融資、勞動力壓制等行為，美方就不會設立關稅壁壘。

貝森特說，樂觀地認為4月2日部分關稅可能不必繼續實施，因為有預先談判好的協議，或者各國收到對等關稅稅率就立即與美方談判。他重申，未能降低貿易壁壘的國家將面臨更高關稅。

一名白宮官員表示，仍在擬定對等關稅細節，預期大部分技術工作由美國貿易代表辦公室牽頭，副總統萬斯在最近幾周的討論也發揮更積極作用。由於世界海關組織186個成員國的關稅稅率不同，美方一直在努力設計對等關稅。另外，商務部和財政部的政治任命官員由審查程序而延誤上任，造成談判瓶頸。官員指，預計關稅公告會令部分受影響國家主動降低本國關稅或非關稅措施，印度等已試圖採取行動。