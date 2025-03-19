聯邦議會通過法案　放寬國防開支舉債

德國聯邦議會周二（18日）通過國防與基礎建設支出法案，透過修改憲法來放寬國防開支舉債條件，顛覆數十年來保守財政方針。篤定成為下任總理的默茨指，歐洲面對俄羅斯總統普京的侵略戰爭，聯邦議會通過修憲是邁向新歐洲防禦共同體的重要第一步。法案周五（21日）交由聯邦參議院表決，通過後將正式成法。

聯邦議會以513票贊成對207票反對，通過國防與基礎設施支出法案，獲基督教民主聯盟、基督教社會聯盟、社會民主黨和綠黨支持。法案容許政府在國防開支超過國內生產總值（GDP）1%時，不受憲法中的「債務煞車」（Debt Brake）條款束縛，可以繼續舉債，對烏克蘭援助亦納入放寬範圍。法案同時設立5,000億歐元（約4.2萬億港元）基金提振經濟，主要用於興建基礎設施，當中1,000億歐元（約8,500億港元）用於應對氣候變化。

默茨形容，放寬舉債條件只有在非常特殊情況下才是合理，這種情況就是由普京對歐洲發動侵略戰爭所導致。德國今天作出決定，可以說是邁向新歐洲防務共同體的重要第一步，英國和挪威等非歐盟國家應該在共同體中發揮重要作用。默茨同時主張使用國防支出來支撐歐洲國防工業，可靠且可預測的訂單應盡可能提供給歐洲製造商。