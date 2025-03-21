俄斥違停火協議　烏疑襲庫爾斯克天然氣設施

在美國推動下，俄羅斯和烏克蘭同意停止互攻能源設施30天。惟俄烏持續指控對方襲擊能源及民用設施，俄羅斯外交部更直指烏克蘭已違反停火承諾。周五（21日）網傳俄羅斯庫爾斯克州蘇賈市一處天然氣設施被炸毀，矛頭直指烏軍。

烏軍周四（20日）派無人機深入距離前線700公里的俄羅斯薩拉托夫州，攻擊恩格斯基地，它是前蘇聯時期建成的一個主要戰略轟炸機機場，部署可搭載核武的圖-160超音速遠程戰略轟炸機。空襲引發巨大爆炸和火災，造成10人受傷，當地進入緊急狀態，附近居民撤離。烏克蘭國防部指，烏軍襲擊了俄軍恩格斯基地並引發彈藥的二次爆炸。俄羅斯國防部稱，防空部隊當日在境內擊落了132架烏克蘭無人機。

其後，有指烏軍周五凌晨夜襲俄羅斯庫爾斯克的蘇賈天然氣計量站，設施發生大火。俄羅斯軍事部落客估計，烏軍在撤退前可能已在天然氣設施中安裝炸藥。遇襲計量站是烏連戈伊-波馬里-烏日霍羅德管道的一部分，管道透過烏克蘭把俄羅斯天然氣輸送到歐盟。

在俄烏同意停止攻擊能源及民用設施後，雙方均指控對方繼續攻擊相關設施。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周四表示，烏克蘭襲擊俄羅斯一個石油庫，違反能源停火協議，提出停火的美國有責任處理烏克蘭的行為，「華府將如何處理這些瘋狂的恐怖分子？如何讓他們回到正軌？」。此前，烏克蘭總統澤連斯基周三（19日）亦指俄羅斯襲擊烏克蘭醫院和鐵路，表明俄方的說話與現實大相徑庭。