馬斯克將聽取中美作戰計劃簡報　惹利益衝突質疑

美國傳媒周四（20日）報道，為美國政府效率部提供建議的富豪馬斯克將於周五（21日）到五角大樓聽取美國對中國作戰計劃的簡報，引起利益衝突質疑。

五角大樓的作戰計劃是軍方最嚴密保守的機密之一，如果某外國了解到美國計劃如何作戰，它就會加強防禦，彌補弱點，從而使美國作戰計劃成功的可能性大大降低。知情官員指，美國防長海格塞斯上周聽取部分中國作戰計劃簡報，周三（19日）再收到另一部分，而五角大樓周五會向馬斯克簡介計劃，包含約20至30張簡報，闡述美國將如何應對此類衝突，包括對中國威脅的迹象和警告，打擊甚麼中國目標、甚麼時間打擊等，這些選項將在戰時提交總統決定。

官員透露，海格塞斯、代理參謀長聯席會議主席格雷迪（Christopher W. Grady）和印太司令部司令帕帕羅將參與簡報會。

美媒指出，馬斯克擁有安全許可，海格塞斯可以決定誰需要了解作戰計劃。惟對於沒有廣泛軍事規劃的人來說，與中國開戰等重大突發事件的作戰計劃是極難理解，鑑於其技術性，總統通常也只會知悉計劃的大致輪廓。馬斯克不屬於軍事指揮系統，也不是特朗普政府的涉華軍事顧問，目前未知向他提供如此敏感的簡報動機為何，以及他會聽到多少細節。報道猜測，政府效率部正研究削減國防部開支，馬斯克可能需要透過作戰計劃了解與華戰鬥時需要使用甚麼武器系統。不過，馬斯克旗下擁有太空航天及衞星業務，並與國防部有商業合作，美媒質疑他獲得作戰計劃簡報，可能會構成利益衝突。