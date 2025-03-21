韓美步兵及多兵種聯合演習　逾1100官兵參演

作為美韓海軍陸戰隊在南韓聯合演習項目的一環，兩軍從本月3日起在慶尚北道浦項和京畿道抱川、坡州一帶實施步兵及多兵種聯合演習，持續至周五（21日）結束。

演習分為步兵聯演和多兵種聯演兩個環節，步兵聯演在慶尚北道浦項一帶訓練場進行，韓美官兵開展山地作戰、領導能力培養、近距離作戰、搜尋偵察、體力和射擊等訓練。多兵種聯演在京畿道坡州武建里訓練場和抱川駐韓美軍羅德里格斯訓練場進行，韓美官兵實施聯合空中突擊演習，執行晝夜攻防作戰。南韓海軍陸戰隊第一師麾下第33營、美國海軍陸戰隊第三遠征軍麾下第12營的1,100多名官兵參演，出動K808裝甲車、K1A2主戰坦克、MUH1型登陸機動直升機、CH53E大型運輸直升機、AH1Z武裝直升機等。

另外，為期11天的韓美年度聯合軍演「自由護盾」周四（20日）結束，期間在武建里訓練場進行大規模殺傷力武器清除演習，亦在坡州市的城市地區作戰訓練場進行地下設施演練，應對北韓坑道等地下設施內的軍事行動。北韓國防省發言人同日表示，韓美實施破壞地下秘密坑道和核武器清除等帶有挑釁性質的特殊作戰訓練，證明韓美挂在嘴邊的「防禦性」聯合軍演只不過是攻擊北韓的侵略戰爭演習，韓美妄想能對擁核國主權和安全構成威脅而發起軍事妄動，必將造成他們不願看到的最嚴重後果。朝方指，將考慮使用致命軍事武器打擊「挑釁原點」，警告韓美軍方立刻停止軍事妄動。