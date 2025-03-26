中葡第二次外長級戰略對話　願與歐方堅持夥伴定位

葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾周一至周五（24至28日）訪華，周二（25日）與中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京舉行中葡第二次外長級戰略對話。王毅指出，中方視歐洲為多極世界中的重要一極，支持歐洲保持戰略自主，願與歐方堅持夥伴定位、擴大開放合作，推動中歐關係健康發展，希望葡方為此發揮積極作用。

王毅表示，中葡雙方運用政治智慧妥善解決澳門問題，樹立了通過友好協商解決歷史遺留問題的樣板。今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，也是中歐建交50周年，中方願與葡方一道打造更穩定、更富成果、更具活力的中葡關係，推動中歐成為相互信賴、彼此成就的戰略夥伴。他強調，團結合作是各國唯一正確選擇，世界不能倒退回弱肉強食的叢林法則，中國堅定倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願與葡方加強協作，旗幟鮮明地堅持踐行多邊主義。

蘭熱爾則指，很高興看到「一國兩制」實踐在澳門取得成功，葡方高度重視葡中關係，堅定奉行一個中國政策。葡方歡迎更多中國企業來葡投資興業，願與中方密切多邊協作，加強經貿、能源、衞生、金融、基礎設施、綠色轉型等領域合作。他認為，歐中應堅持夥伴定位，加強對話合作，共同反對保護主義，維護多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。雙方亦討論了烏克蘭危機等共同關心的問題。