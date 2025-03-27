【東方日報世界視線】歐盟為拯救工業　與華競爭加合作

自俄烏戰爭爆發以來，歐盟的工業生產，連續3年經歷30年來最大的收縮，歐洲「採購經理指數」（PMI）近期才呈現上升趨勢。受戰爭困擾的這3年，部分歐洲企業更選擇外遷，特別是到中國。

歐洲一些傳統工業國例如德國、斯洛伐克、捷克，其工業生產約佔GDP的20%以上，其餘歐盟國家約佔15至20%，提供歐盟整體3,000萬人就業；相對而言，美國的工業生產只佔其GDP約11%，提供1,300萬人就業。2022年，歐盟的工業產值約佔全球的12%，由於「全球南方」國家開始急速發展製造業，歐盟若不努力改善，預計2050年其工業產值只佔全球的10%。

導致歐洲工業生產裹足不前的三大原因，包括高能源價格、內部需求不足，以及大量中國平價商品進入歐盟市場。由於俄烏戰爭，歐盟限制平價的俄羅斯油氣入口，令能源價格飆升，而中國仍可享受平價能源。雖然2025年歐洲油氣價格已較2022至2023年回落，但生產成本還是較歐洲以外的國家高，最受影響是德國的鋼鐵、汽車及化工生產，如今化工產值比2022年初下跌了20%，德國大化工企業因外遷到中國、美國，仍有豐厚盈利，但在國內就要面對裁員及經濟負增長。

歐盟製造業最大的競爭對手是中國，特別是中國成功向高價值產業發展，不再單靠製造廉價消費品，而是成功發展半導體、電動車、綠色能源、客機及高科技智能產業，生產規模及數量龐大，可大量出口創匯。

面對中國的挑戰，歐盟首先會藉「重新武裝歐洲」計劃調動的8,000億歐元，全力發展內部的武器研發生產。德國政府亦通過未來12年提供4,000億歐元發展基建，以及1,000億歐元發展綠色能源和環保科技產業，都會加強工業生產及提高高科技產品的市佔率，改善就業和內部消費。德國福士汽車關閉的3間廠房，亦計劃改作軍工生產。

而更重要的是，歐盟會與中國商討鞏固中歐的航空、高科技及產業鏈合作和分工，這方面歐洲仍有一定的潛力，特別是特朗普政府若進一步打壓歐盟，歐盟與中國合作發展自然順理成章。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻