立陶宛邊境訓練　4美軍駕裝甲車陷沼澤失蹤　

美軍近日在立陶宛東部的帕布拉德訓練場進行戰術訓練期間，有4名士兵乘坐的裝甲搶救車周三（26日）被發現陷入沼澤，士兵們則失蹤，生死未卜，立陶宛及美國軍方持續搜救。

立陶宛是北約成員國，自2019年以來，美國在帕布拉德訓練場設有輪調部隊，有超過1,000名美軍士兵駐紮。失蹤士兵來自駐紮在美國喬治亞州斯圖爾特堡的第3步兵師第1旅，同僚最後一次見到他們是周二（25日），當時美國和立陶宛軍方舉行聯合訓練，他們乘坐裝甲搶救車參與戰術訓練，可能在試圖回收另一輛重型車輛時偏離道路，導致所駕駛的M88A2裝甲搶救車陷入沼澤。裝甲搶救車周三被發現沉沒在訓練場附近一個懷疑沼澤，但沒有發現士兵，立陶宛軍方、美國陸軍及救援部門展開搜救行動。

立陶宛防長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）於周三晚到訓練場視察搜救工作，未發現士兵。國防軍總司令則指，搜救人員正研究如何快速排乾沼澤地的水。美國陸軍歐洲和非洲司令部確認發現裝甲搶救車，搜救工作持續。北約秘書長呂特一度稱失蹤士兵已身亡，但北約發言人其後澄清呂特只是引述新聞報道，未證實士兵已死亡。