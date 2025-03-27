金正恩視察無人機及電子戰系統　首公開預警機

北韓官媒朝中社周四（27日）報道，該國領導金正恩於周二（25日）至周三（26日）視察無人航空技術聯合體及探測電子戰研究團隊的國防科研工作，並乘搭疑似空中指揮預警機觀摩自殺式無人機打擊目標，今次是北韓首次公開空中預警機的相片。他指出，在軍隊現代化建設事業中，應最優先重視和發展無人裝備和人工智能（AI）技術領域。

朝中社指，試驗驗證了可追蹤和監視不同戰略對象及海陸敵軍活動的新型無人戰略偵察機性能，展現了能執行多種戰術攻擊任務的自殺式無人機打擊能力。金正恩乘坐與南韓空軍「和平之眼」空中預警機類似的飛機，向隨行軍方幹部下達多項指示，並觀摩自殺式無人機打擊坦克。

金正恩聽取偵測電子戰研究團隊研發偵察及情報搜集工具的報告，他指出採用現代科技的特殊手段將在監視潛在威脅、搜集關鍵情報方面發揮重大作用。他也觀摩配備AI技術的自殺式無人機性能試驗，強調在武力現代化建設過程中，應當最重視和優先發展無人設備和AI技術，他對新開發的電子干擾攻擊武器系統表示滿意。他強調要採用科學實用的方法，在無人武器裝備研發和生產過程中持續加快推動質量及技術創新，實現作戰能力提升。