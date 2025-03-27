謝鋒批美用芬太尼為藉口加稅　把合作變摩擦

中國駐美國大使謝鋒周二（25日）表示，中方為幫助美國解決芬太尼問題付出了巨大努力，以芬太尼為藉口無端加稅，只會把又一個合作點變成摩擦點。

中國駐美國大使館與美國飛虎隊組織當日舉辦「紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年暨弘揚中美合作飛虎隊精神」招待會，謝鋒出席並致詞。他說舉行紀念活動是為了立足當下，吸取中美關係前進的智慧力量，中美社會制度、歷史文化不同，過去、現在、未來都是這樣，這是必須正視的現實。兩國80年前得以超越差異分歧，在同法西斯軍國主義的鬥爭中成為盟友、並肩作戰，在有更多共同利益的今天，更應該求同存異，做夥伴而非對手。中美兩國都發生很大變化，但關係發展的強大民意基礎沒有改變，互利合作的廣大空間沒有改變。

謝鋒指出，把對話當「禁忌」、合作當「禁區」是逆歷史潮流而動，是損人害己。中美關係發展又來到新的重要節點，更需要不忘來時路、走好前進，希望美方吸取歷史智慧，傾聽人民心聲，同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同走好新時期中美正確相處之道。