森林大火災面積逾4.8萬公頃　傷亡增至65人

南韓傳媒周五（28日）報道，慶尚北道森林大火面積超過4.8萬公頃，傷亡人數增至65人。災區周四（27日）晚上出現微弱降雨，風速變慢，為撲滅工作提供良好環境。林業主管部門計劃最大限度地投入滅火直升機、消防裝備和消防人員，全力開展撲救工作。

中央災難安全對策本部周五發布數據指，這場森林大火約佔首爾總面積80%，已超過2000年東海岸森林火災創下的最大火場面積紀錄。截至當天上午6時，慶尚北道災區遇難者人數增添1人，傷者數增加5人；傷亡人數增至65人，其中28人遇難、9人重傷、28人輕傷；3.3萬餘人受災，其中8,078人仍留在避難點；房屋、農業設施等3,481處設施受損。

山林廳和各地方政府周五消息指，截至當日清晨5時，慶尚北道森林火災平均撲滅率為85%，其中義城郡95%、安東市85%、青松郡89%、盈德郡65%、英陽郡76%。慶尚北道北部昨晚出現1毫米左右的降雨，加上風速降至每秒2、3米，火勢有所減弱。山林廳和各地方政府當天也將投入約80架直升機和消防人員，爭取完全撲滅。另外，林業主管部門初步估算，是次火災面積達4.5萬公頃，創下最高紀錄。