日語能力測試答案疑外洩　中國試場更早開考

JLPT日語能力考是外國人獲取在留資格及在日就業的必要條件。

日媒周五（28日）引述外務省消息指，去年12月舉行的日本語能力測試（JLPT）接連出現被視為無法判定是否合格的考生，並出現大量統計上極其不自然的雷同答案。分析指，中國考場更早開考，令考試內容可能洩露到社交平台上。

JLPT日語能力考是外國人獲取在留資格及在日就業的必要條件。問題出現在去年12月1日實施的「N2」級別考試中。考試採用答題卡的方式，國內外有逾23萬人報考。負責日本國內考試的「日本國際教育支援協會」稱，國內外均出現了無法判定的情況，協會向考生就讀的日語學校發送書面通知稱，因出現異常現象無法評估答案，將退還考試費。

有相關人士透露，中國考場開考的時間段早於日本等地。負責海外考試的國際交流基金發現考試答案在社交平台上洩露後向外務省報告。國際交流基金並未認定存在作弊行為，也沒有公布無法判定合格的考生人數，針對答案雷同現象則表示：「雖可能受到了社交平台發貼的影響，但直接因果關係不明，出於營運上的理由，將不會實施重考。

有日語教師指出：「訊息洩露暴露出營運體制的缺陷。不應將責任推給最弱勢的考生」，要求提供重考。報道稱，隨着政府擴大引進外國人才政策的推進，考生人數呈增長趨勢，考試的重要性與日俱增，而國際交流基金的營運方式或將遭受嚴厲質疑。外務省已於今年1月下旬，要求該基金防止類似情況再次發生。