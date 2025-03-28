韓公開30年前　應對美敏感國家名單外交文件

南韓外交部周五（28日）公開記錄被美國列入「敏感國家」名單後應對過程的1993年外交文件。

在1981年，南韓被列入美國能源部敏感國家名單，後來通過協商於1994年7月被移出名單。根據上述文件，政府曾計劃在1993年12月舉行的韓美科技合作聯委會第一次會議上要求將南韓移出名單，並準備應對方案。有關部門召開會議商討對策，一致認為「南韓與北韓一同被列入敏感國家名單不妥，這被視為今後韓美科技合作的阻礙因素」。

根據會議資料，政府向韓美科技合作聯委會提出該問題，理由是美方列出了指定敏感國家的各種理由（核不擴散、國內局勢不穩、恐怖主義等），但南韓被列為敏感國家的原因並不明確。外交部內部資料寫有「美方此舉顯示出其對南韓1970年代核政策的擔憂和不信任」。因此南韓政府決定強調棄核決心，透過發表無核化宣言凸顯放棄核武研發等。

另外，南韓政府30年前積極應對敏感國家名單問題，是由於科研人員訪問美國能源部和旗下研究設施須接受更為嚴格的審查。據政府1993年發布的美國能源部內部規定，來自敏感國家的人士訪問能源部、旗下研究所時，須在規定時間內提交申請書、接受個人資訊檢查等，在多個方面適用嚴格程式。