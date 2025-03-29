特朗普承諾助緬甸振災　傳USAID小組赴泰

緬甸周五（28日）發生大地震後，軍政府領袖敏昂萊罕有地尋求國際協助救災。美國總統特朗普表示，華府官員已與緬甸軍政府接觸，災情可怕，美方會盡可能向緬甸提供援助。地震亦波及泰國，英媒引述消息指美國國際開發署（USAID）將派遣隊伍到泰國，協助恢復工作。

值得留意的是，國務院周五通知國會將裁減USAID剩餘的員工，關閉全球各地的辦事處，其功能合拼入國務院。USAID亦發出內部備忘錄指全球的USAID人員很快會收到電郵解僱通知，可選擇在7月1日或9月2日被解僱。在未來3個月，國務院將接管USAID剩餘的救生和戰略援助項目，USAID人員不會自動轉移到國務院，國務院會進行單獨、獨立的招聘程序。

國務卿魯比奧表示，國務院已通知國會重組USAID的意圖，USAID早已偏離最初的使命，特朗普政府正在調整對外援助計劃，使其與美國最佳利益一致。國務院發言人布魯斯指，USAID的變化不會影響政府部署災難援助響應小組（DART）的能力。前USAID災難應變負責人則稱，特朗普政府大幅削減人員和資金，削弱署方向泰國和緬甸派遣災難應變小組的能力，為中國和其他美國競爭國家打開大門。