特朗普對關稅協議持開放態度　將對進口藥徵稅

美國將於4月2日起實施全球對等關稅，他周五（28日）表示對與其他國家達成關稅協議持一定開放態度，但任何協議只會在關稅措施生效後達成。特朗普還重申，即將宣布針對進口藥品的關稅，但拒絕透露具體稅率。

被問及是否願意與英國等討論關稅協議，特朗普指美國已經被利用了40年，甚至更久，這種事情不會再發生了，但如果美國能從交易中得到一些東西，是有可能達成協議的。他指協議不會在4月2日加徵關稅前達成，很可能是稍後，這是一個過程。

同日，中國官媒旗下新媒體「玉淵潭天」在社交平台發文指，中方周三（26日）應約與美國貿易代表格里爾舉行視像通話，對於美方主動與中方通話，可能傳遞中方三大關切。首先是關於4月2日的對等關稅，如果美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。第二，美方此前宣稱要評估與中國建立永久正常貿易關系的立法，並給出修改建議，也就是取消對中國的最惠國待遇，此事將在4月1日有結果，美方此舉不會影響中國同世界合作共贏。第三是，不少美企過去幾天表示，希望中美兩國政府為兩國企業營造穩定的預期。美方想要和中國談合作，前提是要做到互相尊重。預期，是雙方共同創造的。