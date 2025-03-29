達美客機列根機場起飛　險與空軍教練機相撞

美國華盛頓列根國家機場當地周五（28日）發生達美航空客機險與美國空軍教練機相撞事故，客機從機場起飛不久後，教練機從相反方向飛至並在客機下方高速掠過，觸發客機駕駛艙的防碰撞系統警報。兩機繼續飛行，無釀成事故。事發位置接近今年1月的美國航空客機與空軍黑鷹直升機相撞點，美國聯邦航空局（FAA）將調查事件。

涉事達美航空客機編號DL2983，由空中巴士A319型客機執飛，機上載有131名乘客和5名機組人員，由列根機場前往明尼蘇達州明尼阿波利斯－聖保羅國際機場。客機於當地周五下午3時15分從19號跑道起飛，同一時間有4架空軍T38教練機在波托馬克河東側轉向北行，準備直接飛越五角大樓和阿靈頓國家公墓，進行計劃中的葬禮飛行表演。其中一架教練機在800英尺高度以時速超過563公里掠過達美客機和機場，客機收到機上警報，提醒附近有另一架飛機，空中交通管制員向兩架機發出糾正指令。兩機繼續飛行，客機安全抵達目的地，教練機亦返回維珍尼亞州漢普頓蘭利空軍基地。

根據LiveATC.net網站音訊紀錄，達美客機機師在起飛後詢問空管人員：「我們剛從DCA（列根機場代號）起飛時，是否有一架飛機在我們下方500英尺左右？」空管人員回覆：「達美2983號，確實如此（affirmative）。」機師也提到，當時駕駛艙內的防碰撞系統發出「Resolution Advisory」，即系統會自動用語音指示機師採取動作閃避潛在碰撞。達美航空發言人指，沒有任何事情比乘客與機組人員的安全更重要，因此機組人員依照程序照指示調整飛行。

今年1月29日晚上，載64人的美國航空龐巴迪CRJ700客機準備在列根機場33號跑道降落之際，與一架載有3人的美軍黑鷹直升機相撞爆炸，雙雙墜落機場附近的波托馬克河，兩機均無人生還，是美國16年來最嚴重空難。今次的達美客機事故發生位置在機場以南，接近美航空難位置。

國會參議院周四（27日）舉行美航空難聽證會，參議員質問為何列根機場長期沒有檢討軍用直升機和客機之間的險情，國家運輸安全委員會（NTSB）指調查發現2021至2024年間發生逾1.5萬宗民航機與直升機飛行距離在1海里以內的事故，垂直距離1,500英尺、水平距離200英尺的事故則有85宗。FAA則稱，已關閉機場附近一條直升機航線，並承諾要求機場附近的軍用飛機在飛行時開啟特定防撞設備。