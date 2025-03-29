日揆首偕美防長　出席硫磺島戰死者追悼儀式

日本首相石破茂與防衞大臣中谷元，周六（29日）偕同美國國防部長海格塞斯到訪80年前太平洋戰爭末期激戰地硫磺島，出席聯合追悼戰爭死者儀式。日本首相首次與美國國防部長，一同出席追悼儀式。

聯合追悼儀式始於1995年的戰後50周年，2000年以後基本上每年舉行石破茂在追悼儀式致詞稱，不能忘記目前的和平與繁榮，是建立在戰爭死者犧牲和戰爭結束80年來人們不懈努力之上。他指出，曾經互相對抗的日美兩國已經和解，並成為可以互相信賴的盟友，表明會把日美同盟提升至更高境界。石破茂續稱，日本將繼續誠實面對歷史，並努力讓世世代代不會忘記戰爭的痛苦經歷，確保戰爭不再重演。

海格塞斯表示，美日聯盟象徵昨日敵人已成為今天朋友，聯盟將繼續是印度太平洋地區自由、繁榮、安全與和平的基石，而且關係將繼續下去。石破茂下午視察陣亡日軍遺骸收集工作，並在集體墓地參拜。海格塞斯下周日（30日）與中谷元在東京都市谷的防衞省會面，討論加強聯盟威懾措施，同日將與石破茂會談。

硫磺島行政區域隸屬東京都小笠原村，位於東京南方約1,100公里外的太平洋上。日軍於太平洋戰爭末期，強化硫磺島防禦工事。美軍1945年2月19日登陸硫磺島，與日軍展開激戰至3月下旬戰鬥結束為止。日軍逾2.3萬人陣亡及被俘，美軍付出逾2.8萬人傷亡的代價最終佔領硫磺島，作為空襲日本本土的中繼基地。