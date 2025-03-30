牛排嫩滑多汁　有否含Omega-3成關鍵

澳洲傳媒上周六（29日）報道，和牛之所以價格高昂，原因之一是其切面上脂肪分布的雪花大理石紋，一直被認為是牛排嫩滑多汁關鍵要素。惟澳洲紐卡斯爾大學有動物科學家研究發現，當地一種牛富含奧米加三脂肪酸（Omega-3），正是鮮嫩可口關鍵。相關發現挑戰目前業內把大理石紋作為肉類品質唯一指標觀點。

研究測試新南威爾士省內早年引入加拿大現代肉牛品種「Speckle park」50隻樣本，發現其大理石紋水平正常，其Omega-3含量卻異常高，即使煮得有點過火仍能美味多汁。資料顯示，Omega-3有助降低血壓等，主要存於牛油果及橄欖油，通常牛和羊不會得到大量長鏈Omega-3。

有專營藍帶牛排的墨爾本餐館老闆試吃「Speckle park」裏脊肉後，大讚它是頂級草飼產品，很少有裏脊肉可同時兼顧嫩感及味道，吸引到食客用360美元（約2,808港元）買了一大塊該品種牛排。「Speckle park」早熟、飼料轉化率高、產量高，澳洲育種者計劃倣效安格斯等品種推出品牌。