誤加記者入通訊群組風波　特朗普稱不會開除任何人

美國政府高層誤將記者加入討論打擊也門叛軍青年運動的通訊群組，令作戰計劃機密外洩事件發酵。美國總統特朗普上周六（29日）表明，不會因此而開除任何人。美媒引述消息指，他私下一直詢問政府內外人士應否開除國安顧問沃爾茨，不想表現得是屈服於輿論壓力而這樣做。

特朗普接受美媒訪問時表示，不會因為假新聞和政治迫害而炒人，又稱自己對沃爾茨和國防部長海格塞斯充滿信心。被問及是否討論過要開除沃爾茨時，他堅稱從未聽過相關討論，強調除了他自己，沒有其他人會做出這個決定。據報道，事件起因是沃爾茨無意中將《大西洋月刊》總編輯戈德伯格加入通訊群組，海格塞斯在群組對話中詳述將如何針對青年運動展開攻擊行動。

另有美媒引述知情人士指，特朗普告訴盟友他不滿媒體報道，但不想表現得是因屈服於報道壓力而開除沃爾茨，更不願意在第二任期開始沒多久便解僱高層官員。知情人士又透露，特朗普真正介意的似乎不是沃爾茨在事件中粗心大意，而是他可能與自己討厭的戈德伯格有某種關係，沃爾茨則聲稱不認識戈德伯格。