未來30年南海海槽大地震機率80%　料最多29.8萬人亡

日本政府地震調查委員會周一（31日）修訂針對南海海槽巨大地震的評估，把預計最高死亡人數從超過32萬人降至29.8萬人，並首次估算因災害相關死亡人數，最壞情況下可達到5.2萬人，約為311大地震的13倍。評估強調只要進一步加強快速疏散、防震等措施，傷亡人數將大大減少。

地震調查委員會預測未來30年內南海海槽發生巨大地震機率約80%，最大震級為黎克特制9級，神奈川縣至鹿兒島縣24個縣600個市町村的地震烈度將達到6級以上，靜岡縣至宮崎縣10個縣149個市町村的地震烈度將達到7級。福島至沖繩等25個縣將遭遇3米以上海嘯，關東至九州等13個縣將遭遇10米以上海嘯，高知縣和靜岡縣的部分地區海嘯高度可能超過30米。

最新評估採用與之前相同的地震和海嘯模型，但使用更真實地形數據，得出海嘯淹沒陸地面積比上次評估更大，水浸水深超過30厘米區域增加約30%達到11.5萬公頃，部分地區地震情況亦有變化。按照最壞情況，即地震發生在冬季深夜估算，海嘯將造成21.5萬人死亡；建築物倒塌釀7.3萬人死亡；地震及火災造成9,000人死亡。其中海嘯的預計死亡人數略增，完全摧毀或燒毀的建築物數量減少。

至於受避難期間身體狀況惡化等影響而導致的災害相關死亡人數，估計每1萬名撤離人員將有40至80人死亡。因災害相關死亡高風險人數，估計地震一周後疏散避難所中需要護理者達26.5萬人，包括孕婦8萬人、長期病患者5.3萬人。此外，預計15.5萬名患者將無法在醫療機構接受治療，12萬名透析患者將受停電和缺水影響，6,700名在家中使用呼吸機的患者將受停電影響。

對於地震影響日常生活和經濟損失，最新評估推算地震一周後，撤離人數可能高達1,230萬人，佔總人口的10%，經濟損失達到270多萬億日圓（約14萬億港元），是國家預算的兩倍多。估計40個縣共有2,950萬戶家庭遭遇停電，3,690萬人受供水中斷影響。此外在通訊設備遭受嚴重破壞的地區，90%的人將無法撥打固網電話，2,200條農村和約500個漁村將因道路和其他基礎設施受損而陷入孤立。