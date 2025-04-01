王毅︰俄美恢復接觸助穩大國關係　挺談判解決烏危機

中共中央政治局委員兼外長王毅於正在訪問俄羅斯，期間會與俄外長拉夫羅夫會面。王毅接受俄媒訪問時表示，俄美剛剛邁出恢復正常接觸的第一步，有利推動大國關係格局趨於穩定，有利於給變亂交織的國際形勢帶來積極預期。

王毅表示，中俄不斷深化戰略協作夥伴關係，完全符合歷史發展邏輯，也具有強大內生動力；有利於雙方和睦相處、彼此成就，也有利推動世界多極化和國際關係民主化。他指中俄關係有三大特質，包括世代友好，永不為敵；平等相待，合作共贏；不結盟、不對抗、不針對第三方。他提到，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，中俄對維護世界和平發展負有特殊責任，相信兩國將弘揚正確二戰史觀，不斷推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係再攀新高，為推動國際秩序朝更公正合理的方向發展作貢獻。

至於俄烏戰事，王毅指俄美兩國團隊已開展多次接觸，就政治解決烏克蘭危機和改善俄美關係認真商討並取得一定共識，但各方在一系列關鍵問題上立場還有不小差距，恢復和平仍任重道遠。他又指中方願根據當事方意願，與國際社會特別是全球南方為此發揮建設性作用，支持通過對話談判解決好危機的根源性問題，最終達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。