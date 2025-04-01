曼谷解除地震災區　泰增至20死不停止搜索塌樓

緬甸地震後救援黃金72小時已過，泰國曼谷市周二（1日）起動用大型器械移除在建國家審計署大樓的倒塌瓦礫，搜索剩餘74名失蹤者。曼谷市政府周一（3月31日）深夜宣布，正式解除將曼谷市列為地震災區的公告，當地全國目前增至最少20人死亡。

國家審計署大樓建築地盤周一尋獲兩具遇難者遺體，令死亡人數增至13人，分別是8男5女。瓦礫當天傳出生命迹象，救援人員漏夜使用掃描儀和搜救犬搜索，但未有發現。曼谷副市長卡莫維（Tavida Kamolvej）指救援黃金72小時過後，失蹤者實際生存機會就會減少，必須加快速度，不會停止搜索。

曼谷市政府防災減災指揮中心公告指出，經過評估，指揮中心認為曼谷市整體情況已趨於平穩，地震對民眾影響、對公共基礎設施損害、交通狀況以及各方面救援工作均持續改善，大部分民眾生活已恢復正常，各區應急指揮中心有能力應對災害管理工作。因此，曼谷防災減災指揮中心決定解除上周五（3月28日）發布的地震災區公告。

另外，上周五地震發生時正值午飯時段，不少民眾未顧及結帳就逃往室外避難。泰國一間連鎖火鍋店上周六（3月29日）指收到顧客聯絡希望付清餐費，店方表示相當感謝，經過內部討論後決定當天餐費全免，請顧客毋須擔心，好好照顧自己與家人的安全。此舉受到泰國民眾大讚。