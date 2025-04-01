美發表貿易壁壘報告　批華未履行經貿協議部分承諾

美國政府公布針對全球貿易夥伴的對等關稅細節前夕，周一（3月31日）發表《2025年外國貿易壁壘評估報告》，以百科全書式詳述外國政策和法規清單，涵蓋中國大陸、台灣、香港、歐盟、加拿大等全球多個國家和地區。報告指，北京雖落實中美首階段經貿協議部分條款，但仍未履行農業等方面部分重要承諾；又批評香港未更新版權保障制度，《港區國安法》等降低香港高度自治，損害人權和基本自由。

397頁長的報告列出貿易夥伴國家的平均適用關稅稅率，以及繁瑣的食品安全法規、再生能源要求、公共採購規則等非關稅壁壘。其中，報告羅列大陸在農業、服務、電子商貿等不同方面的限制，又指北京提供資源和政策支持，協助華企在全球某些特定領域取得主導地位，同時限制外國企業和商品進入大陸市場。此外，大陸的出口補貼、國企市場優勢等影響美國出口競爭力，知識產權保護不足等情況也持續引發關注。

至於台灣方面，相較往年多出的部分包括美方認為台灣主管機關針對使用美國豬肉的場所查核不合理，包括進口商、經銷商與食品服務設施，查核場所的頻率也干擾業界正常營運，影響購買美國豬肉的意願。台行政院經貿談判辦公室回應指，針對各國就管理措施所提出的不同看法，台政府一向秉持善意溝通，針對美方意見，台主管機關會以專業態度，與美方持續溝通討論。

美國貿易代表格里爾在聲明中強調，沒有一位美國總統比特朗普更清楚，美國出口商面臨廣泛和有害的對外貿易壁壘，在他領導下，本屆政府正致力解決這些不公平和不互惠的做法，協助恢復公平，讓努力不倦的美國企業和工人在全球市場上佔據首位。暫未知這份貿易壁壘評估報告將如何影響特朗普的對等關稅計劃。