不滿俄烏領袖言論　特朗普再威脅對俄徵關稅

美國白宮新聞秘書萊維特周一（3月31日）指，總統特朗普對俄烏領袖發表的言論表示不滿。特朗普同日再提及，如果俄羅斯總統普京拒絕達成協議結束烏克蘭戰爭，美國將對俄羅斯石油出口徵收二級關稅。烏克蘭國家安全與國防事務委員會打擊虛假訊息中心主管科瓦連科（Andriy Kovalenko）通報，俄軍周二（4月1日）未發射任何自殺式無人機攻擊烏克蘭，是繼去年12月10日以來再有同類情況。

萊維特指，特朗普正努力爭取俄烏達成和平協議，他不滿衝突雙方領導人發表的言論，並已表達他認為需要採取的行動，以便看到衝突結束，他會繼續努力，白宮團隊也會繼續參與。特朗普周一在白宮表示，希望看到普京達成協議，這樣就能阻止俄烏士兵和其他人被殺害。他希望確保對方履行協議，也認為對方會這樣做，不想對俄石油徵收二級關稅，但如認為對方沒做好工作，這是他會做的事。

美國國務院發言人布魯斯周一補充，對於普京提出在烏克蘭建立臨時政府，特朗普並不贊同，烏克蘭是一個憲法民主國家，其治理由憲法和人民決定。美方致力於必要的外交努力以實現俄烏全面停火，並讓雙方坐到談判桌前，達成最終的持久解決方案。布魯斯重申，特朗普已表明俄烏需即時實現全面停火。