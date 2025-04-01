節目涉污衊中國人　日電視台社長道歉

日本電視台綜藝清談節目《月曜夜未央》（又譯：周一開始便熬夜）上月播出街頭採訪內容，通過剪輯歪曲一名中國女子發言，導致其言論暗示「中國人吃烏鴉」，引發中日網民抨擊，日本政府內閣官員更開腔要求日本電視台自重。繼日本電視台刊登道歉聲明後，社長周一（3月31日）再度公開道歉，但拒絕煞停節目。

肇事集數於上月24日播出，在「為今春進東京人提建議」街頭採訪環節，一名中國女子以日語說：「在中國看不到烏鴉」、「因為被吃掉了所以很少見到」，令主持人輕蔑大笑。言論在中國社交平台掀起熱議，網民批評女子言論污衊同胞，部分網民更對她人身攻擊。

受訪女子之後發文解畫，透露自己在東京新宿受訪時被問及東京令人驚訝之處，便談及烏鴉在中國較罕見。談到其他話題時，她提及自己會吃乳鴿，並指中國乳鴿較日本少見，可能因為被吃掉。她沒想到節目組通過剪輯歪曲其原意，聯絡日本電視台抗議並要求解釋。

日本電視台上月27日發表道歉聲明，承認街頭採訪經製作人員編輯後，內容與受訪者發言宗旨完全不同。日本電視台承認對事件負有全責，向配合採訪女士本人及觀眾致以誠摯歉意，將立即確認本次相關事實及其原因，並重新徹底審查節目製作流程，以杜絕類似問題再次發生，又請求外界尊重受訪者，停止任何形式誹謗或人身攻擊。

總務大臣村上誠一郎上月28日談及日本電視台剪輯風波時表明，希望日本電視台能夠認識到作為廣播公司社會職責，提供準確資訊，履行國民知情權，並作出適當應對。

日本電視台周一宣布暫停該節目街頭採訪安排，直至製作流程獲切實執行。社長福田博之確認問題內容由導演刻意剪輯，其想法是「總之要讓內容有趣」，而製作人該集播出前未注意問題內容，該導演已認識到剪輯內容與事實不符。福田博之強調無意煞停節目，理由是也有觀眾期待觀看。《月曜夜未央》逢周一播出，風波後首集節目上月31日如常播映。