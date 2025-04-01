首次有載人航天器　環繞地球兩極飛行

在美國東部時間周一（3月31日）晚上9時46分（即香港時間周二早上9時46分），美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，將載有4名民間太空人的龍飛船送入地球極地軌道執行「Fram2」任務，是人類史上首次有載人航天器環繞地球兩極飛行。

此次任務以挪威極地探險船「Fram」號命名，為期3至5天，期間以90度方向完全垂直於赤道飛行，太空人將在地球最偏遠地區上空，距地球約430公里高度飛行，以前所未有視角觀察地球兩極；另將展開22項實驗，包括從在軌道上拍攝極光、首次嘗試在微重力環境下種植蘑菇，以及用搭載設備首次在太空拍攝人體X光片等，並將用可穿戴設備監測睡眠、壓力等健康數據，研究太空飛行及微重力環境對人體健康的影響。

值得留意的是，該任務首次由華人掌舵，金主兼指揮官是出生於中國的馬耳他企業家、加密貨幣億萬富翁王春。他前年用至少2億美元（約15.6億港元）與SpaceX敲定本次任務，邀請了3人同行，分別是挪威電影導演米克森（Jannicke Mikkelsen）、德國機械人研究員羅格（Rabea Rogge）和澳洲極地探險家菲力普斯（Eric Philips）。

此前，載人飛船均未進入過極地軌道飛越地球兩極。龍飛船搭載4人返回地球時，將濺落在太平洋，是SpaceX載人航天任務首次在太平洋降落。此外，滯留國際太空站9個月的兩名美國太空人周一首次面見記者，稱不認為自己是被困，又指未來仍會乘搭波音的星際客機。