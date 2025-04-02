美兩航母部署中東　增派戰機中隊及空中資產支援

美國特朗普政府持續對伊朗施壓之際，美國五角大樓周二（1日）宣布防長海格塞斯已下令向中東增派額外戰機中隊及空中資產，延長杜魯門號航空母艦打擊群在中央司令部責任區的部署，並指示卡爾文森號航母打擊群完成印太地區任務後前往中東。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，根據總統特朗普的以實力實現和平指示，海格塞斯下令杜魯門號航母打擊群繼續留在中央司令部責任區，以支持區域威懾和武力保護工作。美方亦已在該區域部署更多戰機中隊和空中資產，以補充增派到區內的美軍，進一步加強防禦性的空中支援能力。同時，為保持美國在印太地區的作戰優勢，卡爾文森號航母打擊群將部署到印太，完成演習後再前往中東。

帕內爾指，美國及其合作夥伴仍然致力於中央司令部責任區的區域安全，準備應對任何試圖擴大或升級區內衝突的國家或非國家行為者，海格塞斯再次明確表示如果伊朗或其代理人威脅到美國在中東的人員和利益，美國將採取果斷行動保衞國民。

早前傳出海格塞斯下令卡爾文森號延長部署3個月，杜魯門號則延長至少1個月，為美國半年內第二次向中東派出雙航母。杜魯門號一直在紅海執行打擊也門叛軍青年運動任務，原定3月底返回維珍尼亞州諾福克。卡爾文森號上月則曾在黃海與南韓海軍、日本海上自衞隊艦艇舉行聯合海上演習，原計劃返回加州聖迭戈，現時將部署中東。

美國官員透露，過去一周左右，多達6架可攜帶核武的B2戰略轟炸機已轉移到印度洋迭戈加西亞島上的美英軍事基地，美軍亦把部分在亞洲的防空能力轉移到中東。專家指，這批B2轟炸機部署在執行中東任務的最佳位置，雖然B2轟炸機曾用來攻擊青年運動的目標，但出動B2轟炸機對付青年運動是有些過度，而且打擊目標沒有埋藏太深。B2轟炸機可以攜帶3萬磅的GBU-57巨型鑽地炸彈，專家稱這種武器可以用來打擊伊朗的核武計劃。美國空軍目前只有20架B2轟炸機，因此通常很少執行任務。