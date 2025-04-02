俄稱美方案無解決俄烏衝突根源　不能全盤接受

俄羅斯副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）周二（1日）表示，俄方接收不到美國特朗普政府要求終止俄烏戰事的信號，目前所見是美方試圖制訂框架，首先實施停火，然後再邁向其他模式，但相關計劃都沒有回應俄羅斯核心訴求、即解決衝突根源問題。

里亞布科夫指出，俄方嚴肅看待美方的和平提案，但不能全盤接受，目前看到的是試圖設計一個框架，首先按照美國人的設想實現停火，然後再轉向其他模式和方案。他稱方案未能滿足莫斯科解決衝突根源的核心要求，需處理這個缺失的部分，而俄方有一套經過深思熟慮的優先事項和方法，這些仍在發展，包括俄方團隊近期在沙特阿拉伯利雅得與美國代表談判的。

英媒報道，特朗普政府原本目標是俄烏於4月或5月全面停火，然後在接下來數月達成和平協議。華府高層一直私下不滿基輔處理談判、礦產協議和和談的手法，而近日開始對莫斯科愈加沮喪，在過去周末的一系列會議中，白宮和國務院官員承認俄羅斯總統普京抗拒美方斡旋持久和平協議的嘗試，並討論了利用外交或經濟懲罰措施向俄羅斯施壓。美國官員指，白宮仍在研究對俄關稅及制裁措施，但相信俄方會不為所動。