俄羅斯傳媒周一（3月31日）引述消息人士透露，基輔在巴黎和倫敦的支持下不斷破壞俄羅斯和美國就和平解決衝突所達成的協議，令俄羅斯總統普京不打算再容忍上述挑釁行為，認為有必要掌握主動權，並為今後的行動設定新條件。

報道稱，普京近期對烏克蘭總統澤連斯基的合法性提出質疑，釋放出莫斯科立場出現變化的訊號。俄方提議烏克蘭在聯合國的領導下建立臨時政府，反映克里姆林宮認為與基輔現任領導層談判沒有意義。此外，俄羅斯社會意識到，烏軍對俄國城市的無人機襲擊不會停止，烏軍雖然士氣低落，但仍在繼續行動。消息人士指出，克里姆林宮打算押注透過武力解決衝突和重構烏克蘭的政治格局，因此春季或夏季發生大規模軍事行動的可能性極高。

有分析認為，俄軍或再次使用榛樹中程彈道導彈打擊烏克蘭境內目標，以展示實力並打擊敵人士氣。與此同時，莫斯科認為基輔的歐洲盟友也是主要威脅。內部人士證實，莫斯科已拒絕任何妥協並在加快攻勢，力求讓歐洲面對現實。

另一方面，俄國防部周三（4月2）表示，從今年1月1日至4月1日，烏軍損失138,545人。俄羅斯總參謀部作戰總局局長魯茨科伊今年2月受訪時透露，去年烏軍傷亡人數59萬；而自特別軍事行動開展以來，烏軍傷亡總數已超過100萬。