廖岷主持中歐財金對話　盼對話妥善處理摩擦分歧

中國財政部周三（4月2日）發布消息，財政部副部長廖岷、歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，周一（3月31日）在比利時布魯塞爾共同主持第十六次中歐財金對話。廖岷表示，中方願本着相互尊重、互利共贏的精神，與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧，促進中歐經濟關係健康穩定發展。

中歐雙方有關經濟財金官員參加會議，深入討論中歐宏觀經濟形勢和政策、中歐在二十國集團（G20）框架下合作、中歐審計監管和政府採購合作等議題。廖岷表示，中方願與歐方積極落實雙方領導人達成的重要共識，共同維護多邊主義和多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義，為不確定的世界經濟提供更多確定性。中方重視對歐財金合作，願加強與歐方在G20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化審計監管、政府採購等財金領域務實合作，支持中歐實現各自發展目標。

歐方表示，當今世界充滿不確定性，作為兩大重要經濟體，歐中應加強宏觀經濟政策協調，合作應對氣候變化、發展中國家債務等全球性挑戰。歐方願與中方加強對話磋商，開展平等互利合作，推進歐中經濟關係穩定平衡發展，實現互利共贏。雙方有關部門亦舉行政府採購司局級工作會談，討論歐盟國際採購工具、中國加入世貿組織政府採購協定、中歐政府採購合作等議題。