美汽車及零件關稅　擴大至涵蓋所有進口電腦

美國政府周三（2日）發表聯邦公告，將於周四（4日）起向進口汽車徵收25%關稅，5月3日起所有進口汽車零件徵稅。值得留意的是，所有進口電腦亦列入徵稅清單，稅率同樣是25%。此外，華府亦宣布把進口啤酒及鋁罐產品納入徵收的25%的鋁關稅範圍，周五生效。

根據聯邦公告，汽車關稅將涵蓋總值近6,000億美元（約4.68萬億港元）的汽車和汽車零件，針對近150個汽車零件項目的關稅將於5月3日才生效，包括引擎、變速箱、鋰離子電池、輪胎、避震器、煞車軟管等。聯邦公告中的關稅代碼亦涵蓋了所有電腦，包括手提電腦及桌上電腦。政府數據顯示，電腦是美國最大的全球進口類別之一，去年的進口額達到1,385億美元（約1.08萬億港元）。

華府高官員表示，不會對根據第232條國家安全關稅徵稅的汽車和汽車零件，壘加徵收基準關稅或對等關稅。白宮已指示商務部在90天內建立流程，供美國生產商申請其他零件進口徵收關稅，可能會有更多零件列入關稅清單。對於符合《美墨加貿易協定》原產地規則的車輛，進口商只需對訂單中非美國部件支付25%關稅。