美考慮與伊朗非直接談判核問題　同步增兵中東防破局

波斯灣局勢有升級風險，美媒周三（2日）指白宮正認真考慮伊朗提出的核問題非直接談判，同時顯著加強美軍在中東的部署，準備好一旦談判努力失敗，總統特朗普會選擇軍事打擊伊朗核設施。

知情官員指，特朗普3周前去函伊朗最高精神領袖哈梅內伊，要求直接談判伊朗核協議，特朗普於過去周末收到正式回函，伊朗只答應透過阿曼做中間人進行非直接談判。華府認為直接談判的成功機會更高，但不排除伊朗提出的形式，亦不反對由阿曼作為中間人。華府內部仍在討論，未有定論，部分官員認為可以達成協議，有人則視對話是浪費時間，支持軍事打擊伊朗核設施。官員續稱，交換信函後，美方正研究與伊朗展開對話及建立互信的下一步行動。

美國近日持續向中東增兵和調動空中資產，包括部署至少6架可攜帶核彈的B2戰略轟炸機到印度洋迪戈加西亞島的美英軍事基地候命。官員重申，特朗普不想與伊朗開戰，但需要利用軍事資產在談判時建立威懾，並準備好在談判失敗或事態迅速升級時採取行動。

俄羅斯外交部同日公布，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）與伊朗副外長塔赫特-拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）會面商討伊朗核問題，同意採取聯合措施穩定局勢，緩解西方國家人為和無理挑起的緊張。俄方強調，對伊朗使用軍事力量並威脅打擊其核設施是非法和不可接受的，將給中東和世界造成大規模和不可逆轉的放射性和人道主義後果。